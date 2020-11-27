Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de
27.11.2020 15:43
Son dakika haberleri... Dereli ilçesinde sürdürülen çalışmaların drone ile görüntülenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'nun ilçesi Dereli'de...
Dereli ilçesinde sürdürülen çalışmaların drone ile görüntülenmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'nun ilçesi Dereli'de Dönüşüm Projeleri ve Afet Konut alanlarını incelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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