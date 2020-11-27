Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de

Son dakika haberleri... Dereli ilçesinde sürdürülen çalışmaların drone ile görüntülenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'nun ilçesi Dereli'de...

Dereli ilçesinde sürdürülen çalışmaların drone ile görüntülenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'nun ilçesi Dereli'de Dönüşüm Projeleri ve Afet Konut alanlarını incelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı

Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi