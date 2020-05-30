Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde... - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde...

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek.

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde..., System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedeler için Yazıkonak, Karşıyaka, Mustafa Paşa mahallelerinde yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Sürsürü Mahallesinde de inşası süren konutlarda incelemelerde bulunduktan sonra burada açıklama yapan Bakan Kurum, 2 gün sonra ülkenin hemen hemen her yerinde normalleşme sürecine adım adım geçileceğini söyledi.

"Artık birbirimizi daha sık görebileceğiz. Esnafımız, işçimiz, şehirlerimiz daha canlı hale gelecek. Öncelikli olarak Allah'a şükrediyorum ki bugünleri ülkemize gösterdi ve bu başarılı süreçte görev yapan sağlık ordumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." diyen Kurum, bundan sonraki süreçte de sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Salgın sürecinde şehir ziyaretlerini ertelemek durumunda kaldıklarını aktaran Kurum, ziyaretlerin ertelenmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle illere defalarca bağlandıklarını kaydetti.

Konutlar 1 yıl içerisinde tamamlanacak

Kovid-19 salgını sürecinin ardından ilk ziyareti de Elazığ'a yaptıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Elazığ'da 24 Ocak'ta bir deprem meydana gelmişti ve şehrimiz bu depremden ciddi anlamda etkilendi. O gün Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız seferber olmak suretiyle Elazığ'ımızın yaralarını sarmak için var gücümüzle gece gündüz hep birlikte çalıştık ve vatandaşımızın bu süreçten en az etkilenmesi adına atılması gereken adımları atmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede 2 bin 23 binanın yıkımını gerçekleştirdik. 87 bin binada yaklaşık 250 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Hemen hızlı bir şekilde 1500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Süratli bir şekilde vatandaşlarımızın hasar tespitleri noktasında yıkılması gereken binaların yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek."

Konutların yerel mimariye uygun bir şekilde az katlı, zemin artı üç dört yerine göre beş katı geçmeyen ve bu anlamda kentin mimari özelliklerini taşıyan projeler olduğunu anlatan Kurum, projelerin sadece konut olarak değil, bir yaşam alanı, içinde sosyal donatıların, camisinin, fırınının, yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu çok önemli projeler olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Yapımı süren konutları incelediklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildiren Kurum, vatandaşlara söz verdikleri gibi konutları bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını aktardı.

"Bizmişen Mahallesindeki konutlarımızı da hızlı bir şekilde teslim aşamasına getiriyoruz. İnşallah yıl sonu bitmeden depremin üzerinden bir yıl geçmeden 6-7 ay gibi bir süreçte konutlarımızı teslim ediyor olacağız ve etaplar halinde de diğer bölgelerimizdeki konutları teslim ediyor olacağız. Yine Abdullah Paşa, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa'da konutlarımızı yapıyoruz ve Elazığ'ımızı 2023'e giden yolda bölgesinde gerçekten cazibe merkezi haline getirecek millet bahçeleriyle yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapılarıyla birlikte çalışıyoruz." diyen Kurum, buna ilişkin de yapılması gereken her türlü işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde yapmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a ayrı bir ilgisinin bulunduğunu ve bu çerçevede projeleri takip ettiğini, bir yıl içerisinde konutları etaplar halinde teslim etmeyi planladıklarını bildirdi.

Alt yapı projeleri

Konut yapımlarının dışında Elazığ'da yürütülen birçok projenin olduğunu anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 22 milyon lira Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yine İl Bank Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla da 31 milyon liralık hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte depremde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması adına birçok proje gerçekleştirdik. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla uluslararası finans kuruluşlarının da destekleriyle Elazığ'da 1053 kilometre içme suyu, 682 kilometre kanalizasyon ve 17 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere, toplamda 1752 kilometre altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bu çerçevede de yaklaşık 560 milyon liralık bir altyapı yatırımını da ilimize kazandırıyor olacağız."

Elazığ ve Malatya'da yapılan deprem konutlarının toplam 5 milyar lira yatırım maliyetinin olduğuna işaret eden Kurum, "Çok hızlı bir şekilde burada seferber olduk. İnşallah çok kısa sürede Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak yeni Elazığ diyeceğimiz, şehircilik kentsel dönüşüm anlamında 'depremde sonra tüm birimleriyle vatandaşın yanında nasıl olunması gerekir, yapılması gereken projeler en hızlı nasıl yapılır'ı burada göstermek istiyoruz. Dalga dalga da diğer şehirlerde bu projelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Millet Bahçesi tamamlandı

Elazığ'da Millet Bahçesi projesini tamamladıklarını aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışının yapılacağını bildirdi.

Yeni Elazığ'ın alt ve üst yapısı ile sosyal donatılarıyla emin adımlarla 2023'e gideceğini vurgulayan Kurum, Elazığ'ın bölgede parlayan bir yıldız haline geleceğini ifade etti.

Salgın hastalık sürecinde de çalışmaları hiçbir şekilde durdurulmadığını belirten Kurum, "Türkiye'mizin 81 ilinde çalışmalarımızı yaptık. Bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde yine pandemi kurallarına uyacak şekilde çalıştıkları için. İnşallah Elazığ'ımızın güzel günleri yakındır." dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Bakan Kurum, orta hasarlılarla ilgili durumun İçişleri Bakanlığı bünyesinde AFAD başkanlığınca yürütüldüğünü vurgulayarak, "Hak sahibi çalışmasıyla orta hasarlılar için yapılması gereken kredi desteğini Valilik eliyle yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

İçinde hem ev hem de ahırların bulunduğu tarım köy uygulamalarının da devam ettiğini aktaran Kurum, şu bilgileri verdi:

"2 etap ihalesini yaptık. Bu noktada valimiz, kaymakamlarımız eliyle çalışmalar yapılacak. Muhtarımızın bildirdiği alanlarda da yine köylerde tespit ettiğimiz ağır hasarlı binaların yapım sürecini eş zamanlı yürütüyoruz. Diğer taraftan yeni bir Elazığ'ı inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Elazığlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep bizim yanımızda oldular. O zor günlerde bir ve beraber olmayı bildiler. Türkiye'ye bu nokta örnek oldular. Biz de Elazığ için şehircilik anlamında yapılması gereken bütün çalışmaları yapmaya gayret gösteriyoruz."

Murat Kurum, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde... - Son Dakika

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