Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde inceleme gerçekleştirdi.

Kurum, selden etkilenen Çatalzeytin'de vatandaşları ve esnafı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, burada vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinledi.

Daha sonra Devrekani ilçesine geçen Kurum, burada da hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, Kaymakam Yücel Erdem'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Azdavay ilçesine giden Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Kurum, daha sonra Kaymakamlık binası önünde muhtarlarla bir araya geldi, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Bakan Kurum, Azdavay'daki incelemelerin ardından Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanan dükkanların ön cephelerinde yapılan tamirleri de inceledi.