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Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi

30.07.2021 12:02
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurum, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve seferberlik ruhuyla, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sardığını dile getirdi.

Mahalle mahalle yangın alanlarını taradıklarını aktaran Kurum, yangın söndürme işlemleri devam ederken hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceklerini ve hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde bitireceklerini dile getiren Kurum, "Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda." dedi.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarın gerçekleştiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

Kurum, vatandaşlarla bire bir görüşüp ihtiyaçlarını dinlediklerine dikkati çekerek, "Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı." diye konuştu.

Taşınma ve eşya yardımlarını vereceklerine işaret eden Kurum, yangından bir caminin kısmi olarak etkilendiğini, bir okulun ağır hasarlı ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir binan da hasarlı olduğunu anlattı.

Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde yangınların olduğunu belirten Kurum, "Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi - Son Dakika


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