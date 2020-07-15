Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4...

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda."

Murat Kurum, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4... - Son Dakika
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