Son dakika haberleri! ÇEVRE YOLUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ÇEVRE YOLUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

08.09.2022 22:59

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Çevre yolunda gerçekleşen kazada yolun karşısına geçmek isteyen kişiye, saat 17.30 sıralarında motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K., motosiklet sürücüsünün arkasında oturan H. A. ile yoldan geçen yaya C.S olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ÇEVRE YOLUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ÇEVRE YOLUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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