Çevre yolunda gerçekleşen kazada yolun karşısına geçmek isteyen kişiye, saat 17.30 sıralarında motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K., motosiklet sürücüsünün arkasında oturan H. A. ile yoldan geçen yaya C.S olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! ÇEVRE YOLUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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