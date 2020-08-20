Son dakika haberleri! Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde vücudunda cam kesileri olan ve bir şahsın evinde ölü olarak bulunan Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Serkan D. isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanışan Ceyda Yüksel, şahsın evine geldi. Birlikte alkol aldıkları ileri sürülen ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra evden cam kırılma sesi duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in vücudundaki cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Serkan D. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Serkan D.'nin yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve olayın gerçekleştiği akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini söylediği öğrenildi. Zanlının olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını ve sebebini bilmediği bir tartışmadan dolayı Ceyda Yüksel'in camın üzerine düşmüş olabileceğini söylediği aktarıldı. Ayrıca şüphelinin Ceyda Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söylediği öğrenildi

Şüpheli Serkan D. emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR