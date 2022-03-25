Son dakika haberleri! Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 405 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Civantayak Mahallesi'nde A.S. (38) ve H.B.A. (16) isimli şahısların uyuşturucu sattığını belirledi. 2 kişinin evine baskın düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, kilo 405 gram tütünle karışık sentetik kannabinoid katkılı madde, 48 gram metamfetamin, 0,3 gram eroin, 15 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 7 bin 565 lira para ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen A.A. (32), A.G.(37) ve U.S. (40) ise haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - ADANA