Son dakika haberleri... Ceyhan'da yılbaşı tedbirlerinde silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ceyhan'da yılbaşı tedbirlerinde silah ele geçirildi
01.01.2021 01:30
Son dakika haberler... Adana'nın Ceyhan ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında silahların teminine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 11 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından iki şahsa silah bulundurmaktan idari işlem, iki şahsa ise genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan adli işlem uygulandı. - ADANA
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