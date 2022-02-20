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Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi

20.02.2022 17:24
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te elektronik ev aletleri ve mobilya satan bir çeyiz mağazasında çıkan yangında 8 çalışan dumandan etkilendi.

Gaziantep'te elektronik ev aletleri ve mobilya satan bir çeyiz mağazasında çıkan yangında 8 çalışan dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar itfaiyenin söndürme çalışmasını film gibi izlerken, korku dolu anlar yaşayan mağaza çalışanları ise hüngür hüngür ağladı.

Yangın, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir çeyiz mağazasında öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mağazanın depo kısmında bulunan elektrik panosu kısa devre yaptı. Panodan çıkan alevler kısa sürede büyüyerek yangına neden oldu. Depodaki elektronik cihazlar ile mobilyalara sıçrayan yangından çıkan dumanlar bütün mağazayı kapladı. Mağaza çalışanları korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 8 mağaza çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Mağaza çalışanları hüngür hüngür ağladı

Yanan malzemelerden dolayı çıkan yoğun duman itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı. Mağaza içinde biriken dumanı tahliye etmek için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yoğun dumana rağmen yangına etkili şekilde müdahale eden ekipler yangının büyümesini ve çevre iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangın esnasında panik yaşayan mağaza çalışanları yangını hüngür hüngür ağlayarak izledi.

Film gibi izlediler

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerinin uyarısına rağmen mağazada çıkan yangını film gibi izledi. Mağazadan çıkan dumanın sağlığa zararlı olduğunu belirten sağlıkçılar, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi

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Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi - Son Dakika


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