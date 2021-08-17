Son dakika haberleri! Çeyrek asırdan fazladır Bilecik'te simitçilik yapan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'te çeyrek asırdan fazladır seyyar simitçilik yapan Yaşar Işık 60 yaşında hayatını kaybetti. Her sabah kendisinden simit alan müşterileri 'simitçi amca' olarak tanıdıkları Işık'ın öldüğünü çevre esnaftan öğrenerek büyük üzüntü yaşadı.

Bilecik kent merkezinde 1989 yılında seyyar simitçilikle başlayarak daha sonra şimdiki adı Atatürk Parkı önünde yıllardır simit satan Yaşar Işık geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını Kaybetti. Işık'ın geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği ve Bursa'da ki bir hastanede kendisine stent takıldığı belirtildi. Durumu iyi olan Işık'ın bugün taburcu olacağı ancak sabah saatlerinde yine odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi. Işık'ın cenazesi öğle namazına müteakip Bilecik İmam Hatip Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK