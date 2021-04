Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler "can dostların" besin kaynağı oldu - Son Dakika

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda personel ve hükümlülerden artan yemekler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, yönetim kurulu üyesi Fitnat Şebnem Dağ ve cezaevi çalışanları, kurumdan artan yemeklerle her gün çok sayıda sokak köpeğini besliyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin, AA muhabirine, sokak hayvanlarının da insanlar gibi barınma, yiyecek ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 sürecinde sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğunu anlatan Şahin, kurum olarak bunu görev bilip üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevinde arta kalan yemeklerin çöpe atılmak yerine yüzlerce sokak hayvanına yiyecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Kurumumuz bünyesinde hükümlü, tutuklu ve personel için günlük 1000 kişilik yemek yapılıyor. Bu yemeklerden arta kalanlar kimi zaman kurum olarak kimi zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Bu kutsal amaç için bizimle birlikte olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Edirne Ceza İnfaz Kurumu olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması yönünde elimizden gelen desteği vereceğiz"

"Bütün kurumların cezaevi gibi duyarlı olmasını istiyoruz"

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Şebnem Dağ ise 2017'den bu yana sokak köpeklerini beslediklerini, bir kova yemek ve 10 köpek ile başladıkları yolculuklarına, 26 kova yemek ve 200'den fazla köpekle devam ettiklerini dile getirdi.

Dağ, kamu kurumlarından aldıkları yemek ve ekmeklerle sokak hayvanlarını beslediklerini anlattı.

Cezaevinden her gün en az 6 kova yemek ile 5-6 poşet ekmek aldıklarını, bunlarla 250'ye ye yakın can beslediklerini aktaran Dağ, "Gerçekten pandemi süreci insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Bizler de onların etkilenmemesi ve aç kalmaması için çaba sarf ediyoruz. Her gün cezaevinden aldığımız yemeklerle çok sayıda hayvanı besliyoruz. Bütün kurumların cezaevi gibi duyarlı olmasını istiyoruz. Canlıların daha fazla ilgiye ve daha fazla bakıma ihtiyacı var. Bu konuda daha hassas olmalıyız." sözlerine yer verdi.