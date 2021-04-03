Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler "can dostların" besin kaynağı oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler "can dostların" besin kaynağı oldu

03.04.2021 11:13

Son dakika haberleri... Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda personel ve hükümlülerden artan yemekler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda personel ve hükümlülerden artan yemekler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, yönetim kurulu üyesi Fitnat Şebnem Dağ ve cezaevi çalışanları, kurumdan artan yemeklerle her gün çok sayıda sokak köpeğini besliyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin, AA muhabirine, sokak hayvanlarının da insanlar gibi barınma, yiyecek ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 sürecinde sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğunu anlatan Şahin, kurum olarak bunu görev bilip üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevinde arta kalan yemeklerin çöpe atılmak yerine yüzlerce sokak hayvanına yiyecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Kurumumuz bünyesinde hükümlü, tutuklu ve personel için günlük 1000 kişilik yemek yapılıyor. Bu yemeklerden arta kalanlar kimi zaman kurum olarak kimi zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Bu kutsal amaç için bizimle birlikte olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Edirne Ceza İnfaz Kurumu olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması yönünde elimizden gelen desteği vereceğiz"

"Bütün kurumların cezaevi gibi duyarlı olmasını istiyoruz"

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Şebnem Dağ ise 2017'den bu yana sokak köpeklerini beslediklerini, bir kova yemek ve 10 köpek ile başladıkları yolculuklarına, 26 kova yemek ve 200'den fazla köpekle devam ettiklerini dile getirdi.

Dağ, kamu kurumlarından aldıkları yemek ve ekmeklerle sokak hayvanlarını beslediklerini anlattı.

Cezaevinden her gün en az 6 kova yemek ile 5-6 poşet ekmek aldıklarını, bunlarla 250'ye ye yakın can beslediklerini aktaran Dağ, "Gerçekten pandemi süreci insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Bizler de onların etkilenmemesi ve aç kalmaması için çaba sarf ediyoruz. Her gün cezaevinden aldığımız yemeklerle çok sayıda hayvanı besliyoruz. Bütün kurumların cezaevi gibi duyarlı olmasını istiyoruz. Canlıların daha fazla ilgiye ve daha fazla bakıma ihtiyacı var. Bu konuda daha hassas olmalıyız." sözlerine yer verdi.

Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler can dostların besin kaynağı oldu
Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler can dostların besin kaynağı oldu
Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler can dostların besin kaynağı oldu
Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler can dostların besin kaynağı oldu

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Cezaevi, Edirne, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler 'can dostların' besin kaynağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak         
11:32
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı         
10:03
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı         
08:21
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 12:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Cezaevindeki artık yemekler "can dostların" besin kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei