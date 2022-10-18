Son dakika haberleri... Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava

18.10.2022 11:24
Son dakika haberleri... Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava

Son dakika haberleri: ANKARA'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan Özlem D.'nin liderliğini üstlendiği 'konumcu' adlı 17 kişilik uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütünün üyeleri hakkında 130'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan Özlem D.'nin liderliğini üstlendiği 'konumcu' adlı 17 kişilik uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütünün üyeleri hakkında 130'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Örgüt lideri Özlem D.'nin tüm üyelerle birebir ve sürekli irtibatı bulunmasa da örgüt yöneticileriyle irtibat sağladığı, uyuşturucu ve silah ticareti konusunda şüphelileri yönlendirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan bir grubun birçok olaya karıştığı ve silah zoruyla çevredekilere korku saldıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiple örgütün Ankara merkezli birçok ilde silah ve uyuşturucu ticareti ile açtıkları sahte hesaplarla fuhuş vaadiyle birçok kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Özlem D.'nin yaptığı saptanan örgüte yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı; 15 ruhsatsız silah, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDIYürütülen soruşturma tamamlanarak 17 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, örgütün liderliğini başka suçtan tutuklu Özlem D.'nin yaptığı, suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadının yöneticisinin Mehmet Ali G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık kanadını yönetenin ise Ahmet Eren V. olduğu belirtildi. Örgüt lideri Özlem D.'nin tüm üyelerle birebir ve sürekli irtibatı bulunmasa da örgüt yöneticileri vasıtasıyla irtibat sağladığı, uyuşturucu ve silah ticareti konusunda şüphelileri yönlendirdiği aktarıldı. Örgütte, örgüt liderine ve lider yardımcılarına mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, uyulmaması durumunda örgüt üyelerinin silah kullanmaktan çekinmedikleri belirtildi.REFERANSLA SATIŞİddianamede, örgütün ağırlığı silah ticaretine verdiği, tanımadıkları kişilere silah satışı yapma konusunda tedirgin davrandıkları, tanıdıkları ya da örgüt elemanlarının referansı ile gelen kişilere uyuşturucu madde ve silah satışı yaptıkları belirtildi. Ayrıcı örgütün gizliliğe aşırı önem verdiği aktarılarak, suç işleme konusunda oldukça profesyonel oldukları ve çok kez polis tarafından haklarında işlem yapıldığından polisiye tedbirler konusunda oldukça duyarlı oldukları, silah ve uyuşturucu ticareti konusunda yapacakları görüşmeleri mecbur olmadıkları sürece internet tabanlı uygulamalar üzerinden veya yüz yüze yaptıkları belirtildi.İddianamede, genellikle İstanbul'dan alınan silahların farklı yerlerdeki adreslerde saklandığı, polis kontrolüne takılmamak için silah ve uyuşturucuyu da bir telekomünikasyon şirketinde çalışan örgüt üyesi Tayfur T. tarafından bu kuruma ait araçla taşındığı belirtildi. Örgütün, üyelerine güvenilir müşteri bulma karşılığında hediye olarak silah verdiği, ayrıca bağlantılı oldukları diğer suç örgütü üyelerine, kendileriyle birlikte çalışması için silah ve araç hediye etme konusunda vaatlerde bulundukları kaydedildi.130'AR YILA HAPİS TALEBİ

Ankara'da silahla işlenen suçların artmasında ve asayişin bozulmasında etkin rolleri olduğu belirlenen örgüt lideri Özlem D. ile örgüt yöneticilerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' suçlarından 130'ar yıla kadar, örgüt üyelerinin ise karıştıkları olaylara göre değişen yıllardan hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 17 kişi hakkında dava açıldı.


YORUMLAR
500
Ankara gündem: AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki Ankara gündem: AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki Ankara gündem haberleri: Yozgat, Ankara'da tanıtılacak Ankara gündem haberleri: Yozgat, Ankara'da tanıtılacak Menopoz doğal bir süreçtir Menopoz doğal bir süreçtir
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement