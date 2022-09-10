Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

BARTIN'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.

Hendekyanı Caddesi'nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı kızları Cemre Ar'ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.