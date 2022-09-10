Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

10.09.2022 15:03
Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

Son dakika haberleri... BARTIN'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BARTIN'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.

Hendekyanı Caddesi'nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı kızları Cemre Ar'ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Arzu Ar'ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar'ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar'ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı. Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar'ın cenazesi, Geriş Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Son dakika haberi | EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ARZU AR, TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haberi | EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ARZU AR, TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi Bartın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Bartın Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi - Son Dakika

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