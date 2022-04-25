Son dakika haberleri! Cezaevinden çıkınca arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

ANKARA'da, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra borç-alacak tartışmasında arkadaşı inşaat boyacısı Cengiz Alışlı'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp, Evren E.'yi de yaralayan Murat Ağarlı (34) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Çankaya'da 2 Kasım 2021'de meydana gelen olayda Cengiz Alışlı, 200 TL'lik borcunu ödemesi için Erol Atlı ve arkadaşı Murat Ağarlı ile tartıştı. Ağarlı, tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, Alışlı ve onun arkadaşı Evren E.'ye ateş etti. Göğsünden vurulan Cengiz Alışlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evren E.'ye ise kurşun isabet etmedi. Olayın ardından kaçan Murat Ağarlı, Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Ağarlı, mahallelerinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Alışlı'yı öldürdüğünü ileri sürdü. 20'ye yakın suç kaydı olduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden Mart 2021'de çıktığı belirlenen Murat Ağarlı, mahkemece tutuklandı.