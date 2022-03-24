Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

24.03.2022 00:57
Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi.

Şüphelilerden avukat A.Ş. jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BOLU

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Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı

Cumhuriyet, Terör, Bolu, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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