Son dakika haberleri! Cezayir'de trafik kazası: Çoğu Afrikalı 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Cezayir'in güneyindeki Tamanrasset kentinde yaşanan trafik kazasında çoğu Afrikalı 20 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savuma Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Mali ve Nijer sınırındaki Tamanrasset vilayetinin Arak ilçesine 110 km mesafede bir trafik kazası meydana geldiği ve ekiplerin kazanın ardından müdahalede bulunduğu belirtildi.

Kazada 19'u Afrika ülkelerinden, biri Cezayirli 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin 8'inin çocuk olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralananların uyruğu ile yolculuk güzergahına ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir'in Mali ve Nijer sınırındaki bölgeler Afrikalı göçmenlerin sık kullandığı geçiş noktaları arasında yer alıyor. Göçmenler buradan Cezayir'in kuzeyine yerleşmek ya da deniz üzerinden Avrupa'ya geçmek istiyor.