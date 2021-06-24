Son dakika haberleri: Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisinden "ulusal uzlaşı hükümeti" kurulması çağrısı - Son Dakika

Cezayir'de İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisi, Başbakan Abdulaziz Cerad'ın istifasını sunmasının ardından halkın çıkarlarını gözeten yeni bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Barış Toplumu Hareketi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, seçim döneminde ulusal kalkınma ve ülkenin geleceği için vatandaşlara verdikleri vaatleri gerçekleştirmeyi amaçladıkları ifade edildi.

Bu kapsamda yetkili makamlara halkın bütününü temsil eden ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, ülkenin bugününü ve geleceğini gözeten stratejik bir diyalog çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, seçimleri kazanan siyasi partiler de ülkenin çıkarları doğrultusunda şeffaf diyalog sürecine davet edildi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü gerilerken, İslami eğilimli partiler yükselişe geçti.

Muhaliflerin bir kesiminin boykot çağrısı yaptığı seçimleri 98 sandalye ile UKC birinci sırada tamamladı. 407 sandalyeli Meclise bağımsızlar 84, Barış Toplumu Hareketi 65, RND 58, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi de 2 milletvekili gönderdi.

Başbakan Cerad, kesin sonuçların açıklanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sunmuştu.