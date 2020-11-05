Son dakika haberleri... Cezayir'in bağımsızlık savaşı liderlerinden Burika, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Cezayir'de Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı liderlerinden Lahdar Burika (87), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cezayir resmi televizyonunun haberinde, birkaç gün önce eşiyle birlikte Kovid-19 tedavisi için başkent Cezayir'deki polis teşkilatına ait hastaneye gelen Burika'nın bu gece yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haberde, Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulhafiz Alahum'un birkaç gün önce Burika'yı hastanede ziyaret ettiği aktarıldı.
Burika, Cezayir'in 1954-1962 yılları arasında Fransa'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşı sırasında öne çıkan liderlerden biri olarak tanınıyor.
Burika, "orduya hakaret" suçlamasıyla 30 Haziran 2019'da tutuklanmış, Şubat 2020'de de sağlık durumundan dolayı serbest bırakılmıştı.
- Kaynak: AA
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