Son dakika haberleri! Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Cezayir, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Libya'da taraflar arasında varılan ateşkes kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." çağrısı yinelendi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Siyale ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un telefonla görüştüğünü duyurdu.

Kablavi, Cezayir'in ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve siyasi bir anlaşmanın ivedilikle yapılması gerektiğini kaydetti.

Adalet ve İnşa Partisi'nden açıklama

Libya'daki en büyük İslami parti olan Adalet ve İnşa Partisi Başkanı Muhammed Savvan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkede sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Savvan, ateşkesin ülkenin krizden çıkması için müzakerenin önemini gösterdiğini belirtti.

BM Libya Destek Misyonu, Libya ve Mısır karardan memnun

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), İtalya ve Mısır da ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Libya Başbakanı Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.