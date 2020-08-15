Antalya 'da ortadan kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdüğü belirlenen Rus vatandaşı Vladimir Sharabarın ile Cezayirli Mohamed Lale Mekke 'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:30

Kaynak: DHA

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