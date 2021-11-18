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Son dakika haberleri... Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü

18.11.2021 10:46
Son dakika haberleri... Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin 3 yöneticisi ve bir karikatüristi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin 3 yöneticisi ve bir karikatüristi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı katılırken, sanıklar derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit tarafından gelen olmadı.

Hakim Osman Efendioğlu'nun dava dosyasına gelen belgeleri okumasının ardından konuşan Avukat Kabadayı, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya, "Katılma talebi konusunda takdir mahkemenindir." dedi.

Daha sonra Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Efendioğlu, ara kararları açıkladı.

Buna göre, suçtan zarar görme ihtimali karşısında davaya katılma talebinin kabulüne, sanıkların açık kimlik, adres bilgilerinin ve savunmalarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen yurt dışı istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına, sanıkların kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi halinde savunmalarının alınması için işlem yapılmasına karar verildi.

Davanın görülmesine 1 Haziran 2022'de devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fransa'da yayın yapan derginin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu karikatür görseli üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlendiğinin tespiti yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre, suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılan iddianamede, derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün kaba, müstehcen, saldırgan, onur kırıcı olduğuna ve haya duygularını incitmeyi amaçladığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydediliyor:

"Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanı'nın şeref, onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."

Sanıkların, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan birer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Charlie Hebdo, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü - Son Dakika
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