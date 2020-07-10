CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dolu ve fırtınadan meydana gelen zararı görmek için Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.



Sarıgöl CHP İlçe Binasında ilçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz ve çiftçiler tarafından karşılan milletvekilleri çiftçilerin sorunları dinledi. Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz, "Sarıgöl ve çevresinde önceki günlerde meydana gelen dolu, fırtına üzüm bağlarımızda zarar verdi. Rapor halinde CHP genel başkanlığımıza bildirdik. Yoğun işleri arasında ilçemize gelen milletvekillerimize teşekkür ederim. Buradan üzüm bağlarını inceleyeceğiz, ardından Sakarya Hendek ilçesinde havai fişeklerin imha ekibindeyken meydana gelen patlamada şehit olan J. Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın cenaze törenine katılarak anne ve babasına taziyede bulanacağız." dedi.



"Çiftçilerin borçları yapılandırılmalı"



CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2020 yılı son 85 yılının en sıcak, yağışlı afetlerini yaşamaktadır. CHP olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Çiftçilerimizin sesi olduk. Çiftçilerimizin kalkınması için CHP olarak yeni tarım politikalarımız hazırladık. Bu programda çiftçilerimizin kalkınmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimiz refah içerisinde olacaklar. Çocuklarını rahatlıkla okutacaklar. Türkiye'nin afetlerden zarar gören bölgelerimi dolaşarak raporlar hazırlamaktayız. Bu raporların sonuçlarını meclise taşıyacağız. Çiftçi borçlarını erteleme yerine yapılandırma yapılmalıdır. Çiftçi o zaman rahat edecek." dedi.



Milletvekilleri Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'i makamında ziyaret ederek zarar hakkında bilgi aldılar. CHP Milletvekilleri daha sonra Ahmetağa Mahallesinde fırtınadan ve doludan zarar gören üzüm bağlarını dolaşarak, zararı yerinde tespit ettiler.



CHP Milletvekilleri Sakarya Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada patlamayan havai fişekleri imha ederken patlama sonucu şehit olan Jandarma Uzm. Çvş Mesut Yazar'ın Alaşehir Uluderbent Mahallesi'ndeki şehit cenazesi törenine katılarak şehit ailesine taziyede bulundu. - MANİSA