Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Ecevit'i andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.

Kılıçdaroğlu, Ecevit'in vefatının 15'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ömrünü milletine adamış, cesareti, mütevaziliği ve sevgiye olan inancıyla gönüllerde taht kurmuş, Kıbrıs'ın Fatih'i, Türkiye'nin Karaoğlan'ı, büyük siyaset ve devlet adamı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.