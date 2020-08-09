Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:41

Kaynak: AA

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