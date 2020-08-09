Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü
Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:41
Kaynak: AA
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