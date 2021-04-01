Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kocası tarafından öldürülen kadının ailesiyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kocası tarafından öldürülen kadının ailesiyle görüştü

01.04.2021 18:41
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kocası tarafından öldürülen kadının ailesiyle görüştü, System.String[]

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, kocası tarafından boğulan C.Ö'nün babasına telefonla taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, kocası tarafından boğulan C.Ö'nün babasına telefonla taziye dileklerini iletti.

CHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Deniz Yücel ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün, dün eşi tarafından boğulan C.Ö'nün ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Anne Halide ve baba Arif Yüksel'i evinde ziyaret eden Yücel ve Gümrükçü'nün, aileye başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Başkanı Yücel'in ziyaret esnasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, baba Yüksel ile görüştürdüğü, acılı babaya üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun, ailenin yanında olduklarını ve kadın cinayetlerinin sona ermesi için çalışmaya devam edeceklerini söylediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel de yaşanan kadın cinayetleri haberlerinin kendilerini de çok üzdüğünü kaydetti.

Kadın hakları ve kadına karşı şiddetle mücadele etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yücel, "Hayattan koparılan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Ama artık kadınlarımızı erkek şiddetiyle toprağa vermek değil, onlara hak ettikleri özgürlükleri ve korkmadan insanca yaşayacakları bir ülke vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçü ise katillerin gerekli cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Açıklamada, ilçelerinde meydana gelen kadın cinayetleri nedeniyle son derece üzgün oldukların belirten Gümrükçü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Çiğli Belediyesi olarak kadınlara karşı işlenen sözlü, fiziksel ve diğer her türlü şiddet olayının son bulması için taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Kadına şiddet olaylarıyla ilgili herkes, toplumumuzun hassasiyetini göz önünde bulundurarak hareket etmeli."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Arif Yüksel, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kocası tarafından öldürülen kadının ailesiyle görüştü - Son Dakika


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