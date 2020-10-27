Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi,...

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu, Terör, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi,... - Son Dakika

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