Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi,... - Son Dakika

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi,...
27.10.2020 13:43
Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur."
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