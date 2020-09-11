Son dakika haberleri | CHP Genel Merkez personeli, pazartesiden itibaren evden çalışacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | CHP Genel Merkez personeli, pazartesiden itibaren evden çalışacak

Son dakika gelişmesine göre CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), koronavirüs salgını nedeniyle genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışacaklarını açıkladı.

Son dakika haberleri | CHP Genel Merkez personeli, pazartesiden itibaren evden çalışacak, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), koronavirüs salgını nedeniyle genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışacaklarını açıkladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | CHP Genel Merkez personeli, pazartesiden itibaren evden çalışacak - Son Dakika

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