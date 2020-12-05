Son dakika haberleri! CHP'li Biçer Karaca'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Kadınlar karar mekanizmalarında yer almaya, kadın dayanışması sayesinde güçlenmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Biçer Karaca, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların siyasal alana katılım ve temsiliyetinin önemini vurguladı.

Siyasal alana katılımın en önemli adımlarından birinin seçme ve seçilme hakkı olduğuna dikkati çeken Biçer Karaca, cumhuriyeti kuran iradede kadınlar ve erkeklerin birlikte yürüdüklerini, Türkiye'de kadınların, seçme, seçilme hakkını birçok ülkeye göre erken elde ettiğini ifade etti.

Biçer Karaca, cumhuriyetin, "kadınların başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere haklarını teslim eden rejimin" adı olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, kadınların başta kamusal alan olmak üzere her alanda mücadele etmeye, seslerini yükseltmeye devam ettiğini belirtti. Biçer, şunları kaydetti:

"AKP iktidarında, eril tahakkümü körükleyen söylemlere, kadınların haklarına erişimlerini kısıtlayarak karşısına alan politikalara, yasaları ve toplumların her kesimini ayrı ayrı korumak amacıyla hazırlanmış uluslararası sözleşmeleri görmezden gelme eğilimine, bunları uygulamaktan kaçınmadaki tutumuna ve eşitsizliği körükleyen girişimlerine rağmen kadın hareketi güçlenmekte, tek adam rejiminin yarattığı baskı, sansür ve anti özgürlükçü iklimde, kadınlar demokratik bir ülkenin inşasına giden taşları tek tek döşemeye kararlılıklarını her fırsatta ortaya koymaktadır.

Kadınlar karar mekanizmalarında yer almaya, kadın dayanışması sayesinde güçlenmeye devam edecektir. Bizler, zorlukları aşarak kazandığımız hakları kaybetmemekte, hiçbir kadının kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız."

Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin, yurttaşlık haklarından yararlanmasını sağladığını ve kadınların siyasette olmasının toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli olduğunu aktaran Biçer Karaca, şöyle devam etti:

"Seçme ve seçilme hakkının elde edildiği günün 86. yıl dönümünde, kadınların siyasal temsilinin yetersiz olması kabul edilemez. AKP'nin kadını kamusal alandan dışlayan, eve hapsetmeye çalışan politikalarına karşı, kadınlar olarak her alanda kazanılmış haklarımıza her daim sahip çıkacak, geri adım atmayacağız."