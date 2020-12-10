Son dakika haberleri: CHP'li Emir: "Sayın Bakanın söyledikleri bizim iddiamızı kabul emek şeklindedir" - Son Dakika

ANKARA (İHA) – CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sayın Bakanın söyledikleri bizim iddiamızı kabul emek şeklindedir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM'de aşı ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın net bir şekilde iddiasını kabul ettiğini savunarak, "'Biz yapmıyoruz' dedi. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılmıyor olabilir. İzin vermedik diyor. Biz izin verildi demiyoruz. İzin alınmış olsa, resmi bir şey olur. Sayın Bakanın söyledikleri bizim iddiamızı kabul emek şeklindedir" dedi. - ANKARA