Son dakika haber | CHP'li Erkek: "Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli" - Son Dakika

Son dakika haber | CHP'li Erkek: "Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli"

04.01.2021 14:39

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu.

Muharrem Erkek, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclisi'nde yapılan kura sonucunda belediye meclis üyesi Deniz Karakurt'un Belediye Başkan Vekili olarak belirlendiğini hatırlattı.

Menemen seçmeninin iradesinin gasbedilmeye çalışıldığını öne süren Erkek, şöyle konuştu:

"Seçim yapıldı. Sonra bir davayla karşılaştık. Hukuk asla ve asla kötü niyeti koruyamaz, korumamalı. Hukukta temel dürüstlük kuralıdır, iyi niyettir. Bakıyoruz kura çekimine o gün hiçbir itirazı olamayan, hatta kura çekiminin AK Parti grubunun isteği, önerisiyle yapıldığını bütün Menemen halkı biliyor. O gün itiraz etmeyenler kuradan çıkmayınca dava açıyorlar. Bu davada iyi niyetten bahsedilebilir mi?"

Süreci çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erkek, "İzmir 2. İdare Mahkemesi açılan davanın sonucu beklenmeden nasıl kura çektirebilirsiniz? Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli. Daha mahkeme esas hakkında bir karar vermedi. Ortada yürütmeyi durdurma kararı var. Yürütmeyi durdurma kararının da gereği yerine getirildi. Şu anda Menemen'de Meclis Birinci Başkan Vekilimiz belediye başkanlığını temsil ediyor." diye konuştu.

Dava süreci

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.

Son dakika haber | CHP'li Erkek: Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli
Son dakika haber | CHP'li Erkek: Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli
Son dakika haber | CHP'li Erkek: Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli
Son dakika haber | CHP'li Erkek: Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen Belediyesi, Menemen, Erkek, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | CHP'li Erkek: 'Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli' - Son Dakika


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