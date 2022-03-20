Son dakika haberleri: CHP'li İlgezdi'den Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının maaşına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2022 yılı için en düşük memur maaşının 6 bin 429 lira olarak açıklandığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda uzman personelin 5 bin 365 lira maaş aldığı bordolarla ortaya çıkıyor. Aradaki fark nerede?" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, iktidarın sanata verdiği değerin çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinde de kendini hissettirdiğini öne sürdü.

Bordrolarına göre, derecesi 1/4 olan 3600 ek göstergeli 24 yıllık teknik personelin mart maaşının 5 bin 365 lira, 25 yıllık teknik personelin maaşının ise 5 bin 427 lira olduğunun görüldüğünü anlatan İlgezdi, "En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira diye açıkça yalan söylüyorlar. Bu maaşlarla sanatsal üretim yapmaya çalışan personel var. Adeta asgari ücret alıyorlar. İktidar mensupları en düşük memur maaşından bin liradan fazla az maaş alan memurlar için ağızlarını açmıyor." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, "2022 yılı için en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira olarak açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve Bakanlığın ilgili kurumlarında uzman personelin 5 bin 365 lira maaş aldığı bordolarla ortaya çıkıyor. Aradaki fark nerede?" sorusunu yöneltti.