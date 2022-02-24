CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi

24.02.2022 15:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa'nın göbeğinde bir başka ülkeyi işgal etmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa'nın göbeğinde bir başka ülkeyi işgal etmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti. Öztunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesinde önemli ülkelerden birisi olduğunu belirtti. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin farklı bir boyuta geldiğini aktaran Öztunç, şöyle konuştu:

"Nükleer güce sahip bir ülkenin, Avrupa'nın göbeğinde bir başka ülkeyi işgal etmesi kabul edilebilir değil. Türkiye'nin Montrö Anlaşması'na sıkı sıkıya bağlı kalmasını dile getiriyoruz. Türkiye bir savaşta değildir, boğazlara ilişkin de ona göre tavrın alınmasını ifade ediyoruz. Bir süre önce Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin birtakım söylemlerde bulunanların bugün Montrö'nün ne kadar değerli olduğunu anlamış olmalarını umut ediyoruz."

Foça ilçesindeki Koca Mehmetler Mahallesi'nde taş ocağıyla ilgili köy halkının yaşadığı sıkıntılara ilişkin çalışma yaptığını da ifade eden Öztunç, "Taş ocakları Türkiye'nin dört bir yanında her yeri delik deşik etti. Bir daha bu Foça'yı bulamayız, Çeşme'yi bulamayız. Çeşme'deki, Didim'deki, Marmaris'teki, Bodrum'daki hazine arazileri peşkeş çekiliyor, satılıyor." dedi.

CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi
CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi
CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'li Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi - Son Dakika
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