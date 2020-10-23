Son dakika haberleri... CHP'li Torun'dan İstanbul'daki Kovid-19 toplantısına eleştiri Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısına ilişkin, "İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır." iddiasında bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da düzenlediği Kovid-19 toplantısına ilişkin eleştiride bulundu.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini belirten Torun, "İstanbul'da düzenlenen Kovid-19 toplantısına, İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır." görüşünü savundu.

Koca'nın tüm konuşmalarında "birlikte mücadele" vurgusu yaptığını hatırlatan Torun, şöyle devam etti:

"Sayın Koca'ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, 'birlikte mücadele' anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti? Yine açıklamalarında 'mücadelede tüm tarafların iş birliğinin önemine' dikkati çeken Sayın Koca'ya soruyoruz, İstanbul'da yükselen hastalığa karşı, İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan nasıl bir sakınca duyuyorsunuz?"

CHP'nin sağlığı için mücadele eden millete elinden gelen desteği vereceğini aktaran Seyit Torun, "Onlar ayrıştırsa da biz birleştireceğiz. Onlar kutuplaşmadan beslenseler de biz birlikte olmaktan güç alacağız. İnanıyoruz ki milletimiz, vatandaşın sağlığı değil kendi siyasi çıkarı için hareket eden bu iktidara ilk seçimde 'yeter' diyecektir." ifadelerini kullandı.