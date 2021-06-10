CHP'Lİ YÖNETİCİYE CİNSEL İSTİSMARDAN VERİLEN 15 YIL HAPSİN GEREKÇESİ BELLİ OLDU: ANLATIMLAR, GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'e (41), bir kafeteryada Z.Y.?ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi belli oldu. Mahkeme, gerekçeli kararında Z.Y.?nin anlatımlarının kamera görüntüleriyle uyumlu olduğunu bildirerek, "Müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesi hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Karagöz'ün anlatımlarının ise, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

"SANIK, MANTIKLI AÇIKLAMALARDA BULUNAMADI"

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Umut Karagöz'e, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Güvenlik kameralarınca Karagöz'ün, Z.Y.?yi saçlarından tutarak, sürüklemesi le tuvalette yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı olayının ardından pantolonunu düzeltmesinin görüntülendiği bildirilen gerekçeli kararda, sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Karagöz'ün Z.Y.?yi tuvalete sürüklemesine dair makul ve mantıklı açıklamalarda bulunmadığı ifade edilen gerekçeli kararda; Z.Y.?nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu, makul ve mantıklı cevaplar vererek, mahkemece inandırıcı bulunduğu vurgulandı.

MÜŞTEKİNİN ANLATIMLARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYUMLU

Z.Y.?nin sanığa masada bulunan bardakla kafasına vurduğunu ifade etmesine ve bu eyleminin sanığın kendisinin üstüne gelmesi ve asılmasından dolayı yaptığını söylemesine de değinilen gerekçeli kararda, genç kadının elini cam parçası ile kendisinin kestiğinin belirlendiği kaydedildi. Z.Y.?nin bu olayı anlatım biçiminin ve olay örgüsünün hayatın olağan akışına uyumlu ve samimi bulunduğu belirtildi. Gerekçeli kararda davada tanık olarak dinlenen Ö.K.?nin de kafeye geri döndüğünde kapının kilitli olduğunu söyleyerek, Z.Y.?nin beyanlarını doğruladığı, kamera görüntülerinin incelendiği bilirkişi raporuyla da tanığın ayrılmasının ardından sanık Umut Karagöz'ün kafenin kapısını kilitlediğinin kesinlik kazandığı anlatıldı.

"YALAN SÖYLEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Gerekçeli kararda müşteki Z.Y.?nin beyanlarıyla ilgili, "Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, Z.Y.?nin hemen akabinde tanıklara olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli makamlara olayı taşıması, ayrıntılı, samimi ve istikrarlı beyanlar, dosyada mevcut bilirkişi raporu, kamera görüntülerinin de Z.Y.?nin iddialarını desteklemesi, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği mahkemece kabul edilmiştir" denildi.

YARGILAMA SÜRECİNDE PİŞMAN OLMADIĞI İÇİN CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

"Tehdit" ve "Cinsel saldırı" suçlarından da dava açılmasına rağmen, sanığın cinsel saldırıda bulunurken mağduru tehdit ettiği, tehdit eyleminin ayrı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği anlatılan gerekçeli kararda, sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği bu nedenle de cezada takdiri indirim uygulanmadığı vurgulandı.

Mahkeme, bu gerekçelerle sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdığını bildirdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede sanık Umut Karagöz'ün Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddianamede sanık Karagöz hakkında "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.