'SİYASET KÖŞEYİ DÖNME ARACI OLMAYACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Yerel yönetimleri yaptık, büyük başarılar elde ettik. Bursa ile ilgili umudum hep yarım kaldı. Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacaktık. Çünkü Bursa'nın, tarihten kaynaklanan bir özelliği var; Osmanlı'ya başkentlik yapmış, görkemli bir tarihi, olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Çok güzel bir kent, insanları da çok güzel ama biz CHP'liler olarak bunu beceremedik. Önümüzdeki seçimlerde bunu başaracağız. Başarmaya mahkumuz ve Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız" dedi.

'HANGİ ENGELİ ÇIKARIRLARSA ÇIKARSINLAR, ASLA ŞİKAYET ETMEYECEKSİNİZ'

"Belediye başkanlarımız bütün engellere, baskılara rağmen çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bursa'nın her tarafı neden Nilüfer gibi olmasın, her tarafında parklar, yeşillikler olmasın, neden her mahallesinde böyle güzel kreşler olmasın, bir kentte yaşıyorsak o kentte yaşayanların hakları vardır. Engellinin de hakkı vardır, kadınların da erkeklerin ve çocukların da hakkı vardır. Yeşil görmeye hakkımız vardır, pencereyi açtığımız zaman temiz bir hava almaya ihtiyacımız var; bunu yapacak olan kim, belediye başkanlarımız. Kenti güzelleştirecekler, kenti yaşanabilir kılacaklar. Engelli birisi evde kalmaya mahkum mu? Onun da gezmeye hakkı var. Bunu yapacak olan belediye başkanları. Belediye başkanlarımız bütün engellere, baskılara rağmen çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar asla şikayet etmeyeceksiniz, göreviniz engeli aşmak ve görevinizi yerine getirmek, şikayet etmek değil. Yaptığınız eserlerle güven duyacaksınız. Ben Ankara 'dayım ve gurur duyuyorum bütün belediye başkanlarımızla" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "En küçük belediyemizden en büyük belediyemize kadar asgari ücret 3 bin 100 lira. Demek ki biz, kaynağı çok daha iyi kullanıyoruz. Demek ki biz, alın terine çok daha fazla değer veriyoruz, herkesin hakkını teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.

'SİYASETTE DE TEMİZLİĞİ GETİRECEĞİZ 'Türkiye'de huzur içinde, beraber yaşamak istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş uygarlığı aşmayı hedef gösterdi bizlere. Çağdaş uygarlık hizmetle, eğitimle, aydınlık bir dünyayı inşa etmekle aşılır, insanı sevmekle, herkesin hakkını teslim etmekle aşılır, biz bunu yapacağız. Bu ülkede ön yargılı olmayan herkes, benim dostumdur. Bu ülkenin işçisi, memuru, sanayicisi, apartman görevlisi, çiftçisi, emeklisi herkes benim dostumdur, herkes için hizmet yapacağım. Herkese Türkiye Cumhuriyeti devletinin sıcak yüzünü göstereceğim ve hep beraber güzel Türkiye'yi kucaklayacağız. Ayrımcılık yapmayacağız, bizim inancımızda, kimliğimizde ve siyaset anlayışımızda insanlar arasında ayrımcılık olmaz. İnsanın kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı göstereceksiniz. O insan evine huzur içinde gidecek, huzur içinde yaşayacak. O zaman siyaset olarak görevimizi yapmış olacağız. Bu memlekette huzur istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz. Parlamentoda milletvekili arkadaşlarımız vicdani kararlarına göre el kaldırıp, indirecek. Çok zengin, güzel bir ülkemiz var, insanlarımız var ama siyaset grubu bizim arzu ettiğimiz kadar temiz değil, siyasette de temizliği getireceğiz. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız, siyaset köşeyi dönme aracı olmayacak, vatandaşın cebine elini atan bir siyaset olmayacak, vatandaşın cebi dolacak, siyasetçinin değil."

