KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi - Son Dakika

KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi

26.03.2021 17:57

CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmediKAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in,...

CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi. Sanık Yiğit, duruşmada CHP'lilerin özür dilemesi teklifini kabul etmedi.

Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi. Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada şehit Cennet Yiğit'in sanık babası Yahya Yiğit, avukatı Ramazan Bedir, şikayetçi CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve avukatı hazır bulundu. Davada CHP'lilerin avukatı, şehit babasının müvekkilleri ve CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. Şehit babası Yiğit, özür dileme teklifini reddetti. Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin bilirkiş tarafından incelenerek rapor haline getirilmesi için duruşmayı erteledi.

'ÖZÜR DİLENECEK BİR ŞEY YOK'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Avukat Ramazan Bedir ise, "CHP'nin avukatı olduğunu söyleyen meslektaşımız CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesini istedi. Bunun üzerine ben de mahkeme hakimine 'kimden özür dileyeceğiz' sorusunu yönelttim. CHP'nin avukatı meslektaşım da, 'CHP'den' şeklinde beyanda bulundu. İddianamede CHP müşteki değil. Dolayısıyla bizim CHP'den özür dileyecek hiçbir şeyimiz yok. Müvekkilim ciğeri yanan şehit babası olarak ifadede bulundu. Düşünce, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şehitleri anma programında şehit babasının düşüncelerini ifade etmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Özür dilenecek birşey yok" diye konuştu.

KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Yiğit, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi - Son Dakika


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