CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanına cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanına cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapis istemi

04.12.2020 17:27
CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanına cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A. isimli kıza cinsel sarkıntılık yaptığı gerekçesi ile başlatılan soruşturma tamamlandı.

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A. isimli kıza cinsel sarkıntılık yaptığı gerekçesi ile başlatılan soruşturma tamamlandı. G.Ö.A. hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.'nın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki D.A. ile şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. RIZASI DIŞINDA SARILIP ÖPMÜŞTarafların daha sonra dönmek için araca bindikleri belirtilen iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini beyan ederek sözlü tacizde bulunduğu, rızası dışında ona sarılıp öptüğü, müşteki D.A.'nın da şüpheliyi ittiği kaydedildi. Şüpheli G.Ö.A.'nın kendisine tepki gösteren D.A.'yı araçla evine bıraktığı belirtilen iddianamede, G.Ö.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. D.A.'nın yapılacak parti kongresindeki taleplerini yerine getirmediğine sinirlendiği için araçla Dudullu Tepesi'ne gittiklerini ve araçta D.A.'ya yönelik cinsel suç işlemediğini söylediği belirtildi. 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanına cinsel saldırıdan 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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