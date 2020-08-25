Son dakika haberleri... - Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor

Son dakika gündem haberine göre - Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor Yeni Zelanda'da dün sabah saatlerinde başlayan Christchurch cami saldırısının karar duruşması, mağdurların ve aile yakınlarının çarpıcı yüzleşmeleri ile devam ediyor.

- Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor

AUCKLAND - Yeni Zelanda'da dün sabah saatlerinde başlayan Christchurch cami saldırısının karar duruşması, mağdurların ve aile yakınlarının çarpıcı yüzleşmeleri ile devam ediyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşanan cami saldırısının beklenen karar duruşması, olay sırasında yaralanan mağdurların ve saldırı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının konuşmaları ile devam ediyor. Mahkemenin 4 gün sürmesi beklenirken, duruşma sırasında 66 mağdurun, katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant'a karşı ifadesine yer verilecek.

"Dünyaya asıl teröristin kim olduğunu gösterdin"

Saldırı sırasında camide yaralanan Mirwais Waziri, yaptığı konuşma ile duruşma salonundaki kişiler tarafından alkışlandı. Saldırı sırasında Al Noor camisinde boynundan vurularak yaralanan Mirwais Waziri, katil zanlısına hitaben, "Ben gözlerinde bir utanç ya da pişmanlık görmüyorum. Afganistanlı olduğum için bugüne kadar beni terörist olarak adlandırdılar, bugün bu ismi benden aldın. Bugün sana terörist diyorlar, dünyaya asıl teröristin kim olduğunu gösterdin. Yeni Zelanda insanlarına sesleniyorum, teröristin dini, ırkı ve rengi yoktur. Her dine mensup, her ırktan ve renkten bir insan terörist olabilir" ifadelerini kullandı.

"Tarrant, hayatımı sonsuza kadar değiştirdi"

Yaşananlardan sonra hayatının asla eskisi gibi olmayacağını belirten Rashid Bin Omar, "Tarrant benden bir parçayı aldı ve hayatımı sonsuza kadar değiştirdi" ifadesini kullandı. Hastanede oğlu Tariq Omar'ın hayatını kaybettiğini öğrendiği an, her ne kadar ailesi için sağlam durmaya çalışsa da dayanılmaz bir acı hissettiğini anlatan Omar, bu kaybın ailesi üzerinde daimi bir gölge olarak kalacağını söyledi. Yaptığı konuşma sırasında oldukça zorlandığı gözlenen Rashid Omar katil zanlısı Tarrant'a hitaben, "Saldırgan amacına ulaşamadı, başarısız oldu. Nefret yaymaya çalıştı ancak insanları bir araya getirdi ve dünya çapında Müslümanlığa dair farkındalık oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Affetmeyi seçiyorum. Başka seçeneğim yok"

Saldırı sırasında oğlunu kaybeden Janna Ezat, saldırının ardından yaşadıklarını anlatarak, "Tarrant'ı affetmeyi seçiyorum. Çünkü içimde nefret barındırmıyorum. Başka seçeneğim yok" dedi. Saldırının yaşandığı gün doğum günü olan Janna Ezat, "Oğlum her doğum günümde bana çiçekler alırdı, ama bu sefer çiçekler yerine oğlumun ölü bedeninin haberini aldım" dedi. Hala oğlunun son halinin gözünün önünden gitmediğini belirten Ezat, konuşmasının sonunda içinde nefret ve intikam duygularını barındırmadığını ve hiçbir şeyin oğlunu geri getiremeceğini, Tarrant'ı affetmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

9 kez vurulan Türk Ataçocuğu: "Yaşadığım travma sonsuza kadar benimle kalacak"

Christchurch terör saldırı sırasında camide bulunan ve katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant tarafından 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu ifadesini oğullarının yardımıyla okudu. Saldırı sırasında Al Noor Camisi'nde namaz kıldığını, ilk silah atışını duyduğunda arkasını dönerek katil zanlısı Tarrant ile göz göze geldiğini anlatan Temel Ataçocuğu, o esnada silahın kendisine doğrultulduğunu fark ettiğini söyledi. Bir kez yüzünden, 5 kez bacağından ve 3 kez sol kolundan vurulan Ataçocuğu, daha fazla vurulmamak için ne kadar zor olsa da hareketsiz ve sessiz kalmaya çalıştığını anlattı. "Eğer hareket etseydim, bugün burada olamazdım" diyerek açıklamalarını sürdüren Ataçocuğu'nun tedavisi devam ediyor. Saldırı sonrasında günlük hayata ayak uydurmakta zorlandığını belirten Ataçocuğu, devamlılık gösteren ağrılarına ve yaşadıklarının sonucunda ortaya çıkan depresyona rağmen güçlü ve inatçı bir Türk olduğunu ve savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Duruşma sırasında katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant'ın mağdurların ve aile yakınlarının ifadelerini, yüzünde bir mimik olmadan sessizce dinlediği gözlemlendi. Yarın 10.00'da devam edecek duruşmanın Perşembe günü sonlanması bekleniyor.

Son dakika haberleri... - Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor

Yeni Zelanda, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... - Christchurch terör saldırısının karar duruşması devam ediyor - Son Dakika
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