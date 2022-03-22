Son dakika haberleri! CİCİŞ KARDESLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! CİCİŞ KARDESLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ (1)

22.03.2022 15:25
Son dakika haberleri! CİCİŞ KARDESLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ (1)

Son dakika gelişmesine göre BODRUM Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 10 yıl 1 ay hapis cezası verilerek, yakalama kararı çıkarılan 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı getirildi.

BODRUM Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 10 yıl 1 ay hapis cezası verilerek, yakalama kararı çıkarılan 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı getirildi.

Bir erkak çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ersoy hakkında, 10 Mart'ta yapılan duruşmada, "Cinsel istismar" suçundan 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde, kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, duruşmaya çıkarılmak üzere bekletildi. Esra Ersoy'a kardeşi Ceyda Ersoy yanında bulunarak destek verdi.

Görüntü dökümü

-------------------------Esra Ersoy (Beyaz montlu)-Ceyda Ersoy ( uzun saçlı siyahlı)-Avukatları Merve Ucanok


- İstanbul
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Esra Ersoy, Çağlayan, İstanbul, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! CİCİŞ KARDESLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! CİCİŞ KARDESLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika
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