Son dakika haberleri... Çift kol nakilli Yusuf'un el becerisi arttı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Kasım 2019'da çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in (26), koronavirüs nedeniyle evde devam eden fizik tedavi sürecine yeniden hastanede devam edecek. Günlük yaşamına dönebilmesi için duyu eğitimine 4 aydır evde devam Şimşek'in el becerisi arttı.

Antalya'da, 4.5 yıl önce güneş enerji panel montajı yaparken, elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, ekibiyle çift kol nakli yaptığı Yusuf Oğuz Şimşek'in, evde devam eden fizik tedavi sürecinde kas, el ve motor becerisi arttı, elleriyle kaba kavramalara başladı.

Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu, pandemi sürecinde sakıncalı olabileceği düşüncesiyle bir süre ara verilen fizik tedavi sürecinin programlanan takvim kapsamında başlayacağını söyleyen doktorları, cerrahi işlemin ardından tedavinin devam ettiğini, her şeyin çok iyi olduğunu söyledi.KONTROL ALTINDA EL BECERİSİ VE KAS GÜCÜ ARTTIYusuf Oğuz Şimşek'in fizik tedavisine cerrahi işlemin ardından 10'uncu gün itibarıyla başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğunu, fizik tedavisinin bir süre evde devam ettiğini ve başarılı bir tedavi sürecini geride bıraktıklarını aktardı. Prof. Dr. Özkan, takiplerin başarıyla devam ettiğini belirterek, " Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen fizik tedavi sürecine evde bizim kontrolümüz altında düzenli devam edildi. Başlangıçta sadece ödemine ve pozisyonlamasına dikkat ederken şimdi artık motor becerisi artan Yusuf, el becerisinin yanı sıra, kaba kavramasının da başladığını ifade etti. Artık duyu eğitimlerini aştık. Hareketlerini daha rahat yapabilmesi ve günlük yaşamına dönebilmesi için egzersizlerini düzenli uyguluyoruz" dedi.TEDAVİYE EVDE DEVAM EDİLDİPandemi nedeniyle hastaneye sık gelemediklerini, fakat hocalarıyla sıkı temasta bulunduklarını ifade eden Yusuf Oğuz Şimşek ise, "Hocalarımız beni görmek istediklerinde geliyorum. Tedavi sürecini evde geçiriyorum. Nakilden sonra 7'nci aydayız, pandemi nedeniyle hastanede fizik tedavi göremedim. Evde kendimiz annem veya babam fizik tedavimi uyguladı. Bilek hareketlerim arttı. Parmaklarımı oynatıyorum" dedi.

?Yusuf Oğuz'un günden güne iyileştiğini görmekten mutluluk yaşadığını aktaran babası Mustafa Şimşek, "Onun elleriyle bazı hareketler yapmasını görmek bir baba olarak beni mutlu ediyor. Yavaş da olsa gelişmeler var" dedi. Oğlunu bu seviyede görmekten çok mutluluk duyduğunu ifade eden anne Mukaddes Şimşek, "Hocalarımıza ve plastik cerrahi ekibinin tamamına çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeler var, bu gelişmeler bizi sevindiriyor, inşallah daha da fazlası olacak" dedi.