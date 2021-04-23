Son dakika haberleri! Çift sürerken traktörle ağacın dalı arasında sıkışıp öldü - Son Dakika

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kayısı bahçesinde çift sürerken traktörle ağacın dalı arasında sıkışan çiftçi Ziya Kan (48), yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle kayısı bahçesini sürmeye giden Ziya Kan'dan haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Kan'ın, çift sürerken traktörle ağaç dalı arasında sıkıştığını gören yakınları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kan'ın yapılan kontrollerinde öldüğü belirlendi. Ziya Kan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kaynak: DHA
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