Son dakika haberleri | Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti
05.04.2021 11:36
Son dakika yerel haberine göre - Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri...
- Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçi olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından mühimmatın aydınlatma havanı olduğu anlaşıldı. Aydınlatma havanı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce fünye ile patlatılarak imha edildi.
Son Dakika Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor