Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı - Son Dakika

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

30.11.2020 08:54

- Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından hayata geçirilen 30 bin tonluk depo projesi tamamlandı Lisansı depoculuk faaliyeti istihdama da katkıda bulunacak Çorum'da tarımsal ticareti...

- Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından hayata geçirilen 30 bin tonluk depo projesi tamamlandı

Lisansı depoculuk faaliyeti istihdama da katkıda bulunacak

ÇORUM - Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek ve üreticilerin ürünlerini daha iyi bir fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesi tamamlandı.

TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından 30 bin ton kapasiteye sahip 20 milyon liraya mal olan lisanslı depoların yapımı tamamlandı. Bölgedeki tarımsal faaliyetler ile ekonomiye büyük katkı sağlanması hedeflenen lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği kaydedildi. Lisanslı depo faaliyet belgesi alan Lidaş şirketi, önümüzdeki günlerden itibaren de ürün alımına başlayacak.

"Hedef projelerimizden birisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Lisanslı depo projesinin göreve geldiklerinde hedef projelerden birisi olduğunu ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoculuk faaliyetinin hayata geçirilmesi için yaptıkları çalışmanın meyvelerini kısa sürede aldıklarını söyledi.

Lisanslı depo kurulması için girişimlerde bulunduktan sonra eski Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depo alanının kiralanması yada satın alınması noktasında çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Özkubat, Çorum Ticaret Borsası'nın çalışmalarını görünce TMO-TOBB'un ortağı olduğu Lidaş firması Çorum'a 30 bin tonluk kendi alanı içerisine lisanslı depo yapmak için harekete geçti.

"En büyük menfaati çiftçimiz sağlayacak"

Özkubat, "Lisanslı depomuz çiftçinin ürününü değerlendirilmesinde tüccar ve sanayicinin ürününün depolanmasında, satışında bölgedeki sanayicimizin de ürüne ulaşmasında çok büyük katkılar sunacak. Özellikle çiftçilerimizin ürünlerinin satışında artık herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarına inanmıyorum. Çünkü lisanslı depolarda elektronik ortamda çiftçilerimizin ürünü direk olarak alabilecek. Alıcı çeşitliliği oluştuğu için lisanslı depodan en büyük menfaati çiftçimiz sağlayacak kesimdir. Bu ürünü kullanan sanayicimizde ürün sanki kendi deposundaymış gibi bir güvenceyle çalışacak ve stok maliyetinden kurtulacak" diye konuştu.

"Hedef kapasiteyi 60 bin tona çıkarmak"

Bu proje sayesinde 15 kişinin istihdam edileceğini belirten Özkubat, "Borsa olarak 2,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırımın Çorum'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz lisanslı depomuzun kapasitesini 60 bin tona çıkarmak" dedi.

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

Toprak Malzemeleri Ofisi, Ticaret, Çiftçi, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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