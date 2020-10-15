KIRIKKALE'de, traktörle tarlasını süren bir çiftçi, aracın pulluğuna takılan 3 patlamamış tank mermisi buldu.

Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çilfçi, traktörün pulluğuna takılan 3 tank mermisini buldu. Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu anlaşıldı. Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı belirtilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı.