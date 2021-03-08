SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza - Son Dakika

SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
08.03.2021 17:47
Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira cezaSİVAS'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.
Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kangal'a bağlı Reşadiye Mahallesi'ndeki çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kurusırt mevkisinde bulunan çiftlik evine baskın düzenledi. Baskında, toplu halde kumar oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalanırken, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 48 bin 950 lira ceza kesildi.
Son Dakika Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü