ÇİFTLİK EVİNE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin bir çiftlik evinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyip arama yapan polis, 9,2 kilogram esrar, 1850 gram Hint keneviri, 38.8 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan 198 çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan
Ç.C., O.N., S.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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