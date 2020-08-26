Son dakika haberleri: Çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir süt firmasında çalışan işçi Veli Aytan (36) numune almak için çıktığı süt tankında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ucarı Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Bir süt firmasında çalışan Veli Aytan, numune almak için süt tankının üzerine çıktı. Aytan bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aytan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aytan'ın cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.