Son dakika haberleri! Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray Karayolu'na yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'ne yılın ilk karı düştü. Sürücüler, geçen 4-5 Şubat'ta yola düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği karayolunda başka faciaların yaşanmaması için çığ tünelleri yapılmasını istedi.

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Dağlar beyaza bürünürken, Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, gece boyu yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Bölgede geçen 4-5 Şubat'ta yaşanan 2 ayrı çığ faciasında 42 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi de çığ altında yaralı olarak kurtarılmıştı.Sürücüler, kış mevsimi ile birlikte Van-Bahçesaray Karayolu'da çilenin başladığını belirterek, "Karebet Geçidi'ne yılın ilk karı yağdı. Şubat ayında yola düşen çığ nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti. Başka insanların ölmemesi için yetkililerin bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz. Bahçerasay çok güzel bir ilçe ama kışın ulaşım sorunu var. Buraya çığ tünelleri yapılmalı. Eğer önlem alınmazsa başka facialar da yaşanabilir" diye konuştular.