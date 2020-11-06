Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde

06.11.2020 14:31
Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde, System.String[]

Son dakika habere göre Çiğli Belediyesi Kişisel Bakım Hizmetleri Birimi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır kentte depremzedelere temel kişisel hizmetler verirken, depremzede çocukların banyo ihtiyacını karşılıyorÇiğli Belediyesinin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet...

Çiğli Belediyesi Kişisel Bakım Hizmetleri Birimi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır kentte depremzedelere temel kişisel hizmetler verirken, depremzede çocukların banyo ihtiyacını karşılıyor

Çiğli Belediyesinin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren "Kişisel bakım birimi" Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kentte depremzedelere hizmet vermeye başladı. Çiğli Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı ekip 09.00 - 19.00 saatleri arasında kadın, erkek ve çocuk depremzedelerin temel kişisel bakım hizmetlerini karşılıyor. Özel donanımlı VIP aracında depremzedelere verilen hizmetler arasında kadınlar için saç kesimi ve boyama, el ayak ve yüz bakımı; erkekler için saç sakal tıraşı bulunuyor. Çocuklar ise saç tıraşı ve banyo hizmetinden yararlanabiliyor. 10 kişilik ekip, günde yaklaşık 80 depremzedeye hizmet veriliyor. Ekip gelecek hafta Smyrna Meydanı'nda kurulan çadır kentte hizmet vermeye başlayacak.

Başkan Gümrükçü: "Kişisel bakım önemli bir ihtiyaç"

Başkan Utku Gümrükçü, deprem bölgelerinde eksikliği hissedilen banyo ve kişisel bakım hizmetlerini verdiklerini belirterek "Depremlerde zarar gören yurttaşlarımızın birincil ihtiyaçları barınma, yeme - içme ve giysi oluyor. Ancak bundan sonraki diğer aşama hijyen ve kişisel bakım geliyor. Çiğli Belediyesi olarak depremde zarar gören halkımızın kişisel bakımlarının, temizliklerinin yapılmasını insani ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Daha önce Elazığ deprem bölgesine giderek bir ay boyunca Elazığ halkının hizmetinde olan ekibimiz şimdi de İzmirli hemşehrilerimizin hizmetinde. Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli ekibimiz depremzedelerimizin kişisel bakım hizmetlerini en iyi biçimde yerine getirmeye çalışıyor" dedi. - İZMİR

Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde
Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde
Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde

Aşık Veysel Şatıroğlu, Çiğli Belediyesi, Engelli, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü         
14:35
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı         
14:08
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 15:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei